A namorada do jogador marcou presença na entrega do prémio 'Golden Boy'.

João Félix e Margarida Corceiro surgiram juntos no evento

17 dez 2019 • 18:49

Margarida Corceiro marcou presença para apoiar o namorado, João Félix, na cerimónia onde o jogador do Atlético de Madrid recebeu o, em Turim.A atriz, de 17 anos falou sobre a conquista do companheiro., começa por dizer Margarida., afirmou ainda a jovem.

A entrega do prémio, que decorreu na passada segunda-feira, dia 16 de dezembro, registou a primeira vez que João Félix e Margarida Corceiro surgiram juntos num evento público, desde que assumiram a relação amorosa que estão a viver. Além da namorada, o craque contou ainda com a presença dos pais, Carlos e Carla, e do agente, Jorge Mendes.