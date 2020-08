Margarida Corceiro partilha foto de testículo mas já veio explicar a "imagem disparatada"

09:19

A atriz Margarida Corceiro partilhou no Instagram uma fotografia íntima de um rapaz, deitado na cama, onde se vê um testículo. A imagem esteve nos stories da atriz apenas uns minutos mas os 700 mil seguidores não ficaram indiferentes e muitos assumiram que se tratava de João Félix.Magui afirma que se trata de uma das fotografias "parvas" que recebe de grupos de Whatsapp e Instagram e acabou por pedir lamentar o sucedido. "Como alguns viram, veio parar ao meu story uma imagem disparatada. Recebo 50 mil coisas parvas nos grupos de whatsapp e Instagram e aconteceu (aposto que também já vos aconteceu)! Ia publicar a foto que estava ao lado desta, estava com pressa e cliquei logo na história. A imagem não é de ninguém que eu conheça", escreveu a atriz."Desculpem qualquer coisa e vou fazer tudo para que não volte a acontecer! Ajudou-me também a perceber a repercussão que os meus conteúdos têm, o que conseguem inventar a partir disto e a quantidade de pessoas boas que perceberam o erro e me avisaram! Obrigada a todos", terminou Margarida.