Margarida Corceiro partilha imagens de lingerie para entrar no Ano Novo Atriz protagoniza campanha de marca conhecida e leva as redes sociais ao rubro.

Margarida Corceiro partilha imagens de lingerie para entrar no Ano Novo

01:30

Ana Maria Ribeiro

Margarida Corceiro partilhou imagens de uma campanha promocional recente a uma conhecida marca de lingerie italiana. "Para a passagem de ano", escreveu a atriz, de 21 anos, que está por estes dias em Madrid, Espanha. Nas fotos, Magui surge num top justo de cor azul-celeste, acompanhado por umas cuequinhas de renda azul-bebé. Toda a gente sabe que o azul é a cor da tranquilidade, da serenidade e da harmonia, mas não foi bem esse o estado de espírito em que as imagens deixaram os internautas...



As fotos suscitaram elogios por parte das mulheres e suspiros por parte dos homens, que não se cansam de elogiar a beleza da ex-namorada de João Félix. Alguns publicaram, em jeito de provocação, imagens de Lando Norris, com quem se continua a dizer que a portuguesa tem um caso...

Mais sobre