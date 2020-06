Margarida Corceiro passa férias no Algarve sem o namorado

Após ter deixado Madrid, depois de três meses de quarentena ao lado do namorado, João Félix, Margarida Corceiro rumou ao Algarve com familiares e amigos para dias de descanso junto ao mar. Na região de Portimão, a atriz conciliou os dias de descanso com uma nova produção em biquíni que estava agendada para os dias em que se mantivesse a Sul.Durante os dias de praia, ‘Magui’, como é carinhosamente tratada pelos mais próximos, aproveitou para matar saudades dos familiares depois de um longo período de afastamento, em que optou por viver a pandemia na companhia do namorado, na casa de Félix no bairro de La Finca, na capital espanhola.A ‘Vidas’ surpreendeu a jovem, de 17 anos, na praia da Marina, em Portimão, onde não passou despercebida nos areais, sendo reconhecida pelos populares, que se mostraram surpreendidos com a sua presença. Também nas redes sociais, o rosto da TVI, que vai voltar em breve às novelas, não se inibiu de publicar fotos em biquíni em que as suas curvas estão em evidência.Enquanto Margarida goza um período de férias, João Félix mantém as rotinas de treinos em Madrid, uma vez que o campeonato espanhol já foi retomado.O reencontro do casal terá agora de ficar para mais tarde, uma vez que a atriz também se prepara para fazer os exames nacionais no próximo mês.