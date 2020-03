Margarida Corceiro perde confiança em João Félix e relação está em risco

A jovem de 17 anos está triste, depois de terem sido reveladas mensagens comprometedoras que o craque do Atlético de Madrid terá enviado a uma médica espanhola, mas não quer que este episódio prejudique o seu trabalho.Na pista, no domingo, a jovem arrasou e provou que não se deixou abalar pela traição. Mas nos bastidores mostrou-se completamente abalada. E o pesadelo parece não ter fim.A viver o namoro à distância, já que tem ensaios durante a semana e João Félix treina em Espanha, Margarida vai acompanhando as notícias que chegam do país vizinho. Arancha Zur reforça que foi mesmo assediada e que teve que bloquear o craque no Instagram.