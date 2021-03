Margarida Corceiro preparada para o verão

01:30

Rute Lourenço

Margarida Corceiro já está a preparar a chegada dos dias quentes e antevê um verão escaldante, pelo menos a julgar pelas mais recentes fotografias partilhadas no Instagram. A namorada de João Félix passou o último fim de semana no Algarve a ser fotografada para uma nova campanha de biquínis e os fãs ficaram rendidos aos registos fotográficos partilhados pela jovem, de 18 anos, que soma e segue, não só na representação como no mundo da moda.









Desde que o namoro com o jogador do Atlético de Madrid se tornou público, há mais de um ano, que a popularidade de ‘Magui’, como é carinhosamente tratada, disparou. A TVI nunca mais a perdeu de vista e deu-lhe trabalhos de destaque, como ‘Dança com as Estrelas’, e atualmente a telenovela ‘Bem Me Quer’. Mas a conta bancária da jovem, que atingiu no ano passado a maioridade, tem crescido também muito à custa das campanhas publicitárias que protagoniza, e em que a sua sensualidade está em destaque.

Com uma agenda cada vez mais preenchida, Margarida Corceiro mostrou-se orgulhosa ao partilhar, recentemente, que conseguiu concretizar o primeiro grande sonho: comprar a sua própria casa. Com o mediatismo acabou, no entanto, por deixar os estudos para trás, mas garante que quer focar-se em investir na formação como atriz para melhorar o seu desempenho nos projetos de representação.