Margarida Corceiro recusa comentar polémica com Porro

Margarida Corceiro recusa falar sobre a polémica com o jogador do Sporting Pedro Porro, que levou a que se levantassem rumores sobre uma traição a João Félix. "Não vou falar mais sobre o assunto. Prefiro mesmo não falar, porque depois vão pegar nisso e… Já tentei falar sobre o assunto e houve pessoas que não compreenderam", justificou, à margem dos concertos do Rock in Rio."Se é para ser assim, mais vale não dizer nada. Estou tranquila e é o que importa", concluiu. Os rumores começaram depois de os dois terem sido vistos juntos numa discoteca. Na altura, deixaram claro que a relação que mantinham era apenas de amizade.A atriz marcou presença no festival na companhia de João Félix, que se encontra de férias, provando que a relação não saiu beliscada com as polémicas. No entanto, ao contrário do que acontecia no passado, o casal opta por ser discreto publicamente e não posou junto para os fotógrafos.