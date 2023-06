Margarida Corceiro reforça o seu (novo) gosto por corridas

A vida amorosa de Margarida Corceiro, de 20 anos, continua a ser uma incógnita. Depois de assumir publicamente o fim da relação com o jogador da seleção nacional de futebol, João Félix, de 23 anos, logo surgiram rumores de um novo romance com o piloto de Fórmula 1, Lando Norris, da mesma idade do futebolista.Leia mais no Correio da Manhã