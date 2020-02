Margarida Corceiro revela como João Félix a conquistou

Margarida Corceiro esteve esta manhã, dia 5 de janeiro, como convidada no programa 'Você na TV'.A atriz de 17 anos não fugiu a falar sobre o namoro mediático com o jogador João Félix, e revelou que o craque a apoia em todos os projetos.A jovem vai ser uma das concorrentes da próxima edição do programa 'Dança com as Estrelas' e conta com o apoio do craque nesta fase:, disse Margarida., questionou Goucha., contou a namorada do jogador do Atlético de Madrid, visivelmente tímida.Margarida Corceiro também falou sobre as idas a Madrid, para visitar o companheiro., disse.Goucha depressa alertou sobre a nova fase que o rosto da novela 'Prisioneira' vai atravessar ao participar no programa de dança, que vai fazer com que não tenha tanto tempo livre para matar saudades do namorado., respondeu.Maria Cerqueira Gomes, que se sentou ao pé de Margarida para a deixar mais à vontade durante a conversa por admitir que se podia considerar umadevido à idade da atriz, a mesma idade da filha da apresentadora, Francisca.A nortenha quis deixar um conselho à modelo:, confessou Margarida, sobre a exposição mediática que o namoro que está a viver com João Félix tem tido desde o início do romance.Goucha e Maria Cerqueira Gomes elogiaram a jovem., atirou Goucha., concordou a colega do apresentador.Recorde-se que Margarida Corceiro e João Félix vivem um namoro à distância e, apesar de se continuarem a mostrar apaixonados, chegaram a deixar de se seguir no Instagram devido a alguns atritos na relação. Margarida