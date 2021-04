Margarida Corceiro revela foto inédita de João Félix

12:42

A relação desegue de vento em popa. Mesmo com a distância, visto que a atriz está em Lisboa devido a compromissos profissionais e o atleta em Madrid, onde joga, o casal vai matando as saudades através da Internet. Embora tentem manter a relação o mais discreta possível, de vez em quando surpreendem os fãs com um momento a dois.Esta quarta-feira, 7 de abril, a estrela da TVI partilhou uma fotografia inédita do seu mais-que-tudo em criança., escreveu na publicação onde exibe João Félix na praia.Os dois estão junto há cerca de dois anos e, embora demonstrem que estão a passar uma fase feliz no relacionamento,Os dois apagaram as fotografias que tinham em conjunto tendo deixado de se seguir nas redes sociais, depois de uma médica espanhola ter denunciado que estava a receber mensagens de cariz sexual de João Félix Embora tenha ficado magoada com o amado, dois meses depois o casal mostrou que estava junto novamente e que o amor tinha superado a desilusão que a atriz sentiu. Desde então, Margarida Corceiro e João Félix nunca mais voltaram a sofrer uma crise no relacionamento sendo que a atriz chegou a mudar-se para Madrid, para junto do amado, durante o período de confinamento.