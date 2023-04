Margarida Corceiro

01:30

Modelo, atriz e agora apresentadora do programa da TVI ‘Cabelos Pantene - A Competição’. Margarida Corceiro, de 20 anos, é uma grande aposta do canal de Queluz de Baixo, pois já é certo que integrará também o elenco da novela ‘Morangos com Açúcar’.Saiba mais no Correio da Manhã