Margarida Corceiro seduz apaixonada por Zanzibar

01:30

Carolina Marques Dias

Zanzibar, na Tanzânia, ganhou mais uma fã: Margarida Corceiro. A atriz, de 19 anos, está no "paraíso" a fotografar para uma marca de biquínis e, nas suas redes sociais, tem-se confessado encantada com o destino.A gravar ‘Quero é Viver’ (TVI), Margarida Corceiro conseguiu uns dias livres na agenda para viajar para África de forma a ser, uma vez mais, uma das protagonistas de uma campanha repleta de ousadia.E, mesmo à distância, o seu ‘fã número um’, João Félix, de 23 anos, continua a apoiá-la. O jogador do Atlético de Madrid tem estado a acompanhar a viagem da sua mais-que-tudo e, além de colocar ‘gosto’ em todas as fotografias, chegou a apelidá-la de "sereia".Embora esteja em Zanzibar a trabalhar, nos momentos livres Margarida Corceiro tem conseguido conhecer a região. Ontem, por exemplo, divertiu-se num barco com as restantes modelos.