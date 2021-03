Margarida Corceiro sensual faz furor em nova produção Jovem atriz e namorada de João Félix concilia a representação com produções de moda e leva fãs à loucura .

01:30

Carolina Cunha

Para celebrar a chegada da primavera, Margarida Corceiro, de 18 anos, partilhou o resultado de uma nova produção em biquíni que deixa em evidência toda a sua beleza e ousadia. Confiante e sorridente, a atriz da novela ‘Bem Me Quer’ (TVI) surge com vários modelos de biquínis reduzidos e volta a dar provas do poder da sua sensualidade. Cada vez mais requisitada para campanhas de moda, Magui, como é carinhosamente tratada, exibiu as suas curvas e arrancou suspiros dos milhares de fãs, entre eles o namorado, João Félix, de 21 anos, mostrando que os dois estão cada vez mais apaixonados.



Esta semana, Corceiro saiu em defesa do jogador e não hesitou em responder ao comentário de um seguidor nas redes sociais que lhe pediu para dizer a Félix que jogasse bem. "Falta-lhe alguma coisa, mas eu continuo a apoiá-lo. Tem de melhorar", disse o internauta. Sem demoras, a jovem respondeu. "Vimos o mesmo jogo?", questionou, referindo-se ao jogo em que o Atlético de Madrid (onde o português joga) foi eliminado das Liga dos Campeões, ao perder para o Chelsea.

