Margarida Corceiro: "Ser mãe é um sonho que sempre tive"

13 fev 2020 • 16:30

Para já, a atriz de 17 anos ainda não pensa mudar-se e ter a sua própria casa, mas já faz planos para o futuro.", revelou, em entrevista à 'Lux'.Margarida confessou ainda que não se incomoda com o facto de a associarem constantemente a João Félix. "Não me faz confusão!Inicialmente quisemos ser um pouco mais discretos, mas agora que decidimos expor mais, claro que se começou a falar mais. No entanto, acredito que a maioria me conhece por causa do meu trabalho".