Margarida Corceiro sobre João Félix: “Não foi amor à primeira vista”

Rute Lourenço

Apaixonada por João Félix, Margarida Corceiro usou as redes sociais para responder a uma série de perguntas dos fãs e acabou por revelar alguns segredos do namoro, que começou há cerca de dois anos. Apesar de hoje estar rendida ao craque, a atriz nega que se tenha perdido de amores por Félix na primeira vez que o viu. “É mentira que tenha sido amor à primeira vista”, disse, acrescentando que acalenta o sonho de ver o namorado – que já jogou no Benfica – vestir a camisola do seu clube do coração, o Sporting. Com o romance, Magui, como é carinhosamente tratada, diz que começou a gostar muito da terra natal do futebolista do Atlético Madrid, Viseu, e que, apesar de estar constantemente entre Portugal e Espanha, de forma a acompanhar o namorado, é por cá que quer fazer a sua vida. A atriz revelou ainda que tem o desejo de ser mãe.



Sobre a carreira, Margarida diz que se encontra focada no percurso como atriz e que, terminado o ensino secundário, não seguiu para a faculdade. A jovem, de 18 anos, afirma ainda que a telenovela em que participa, ‘Bem Me Quer’, da TVI, está a ser o seu maior desafio.

