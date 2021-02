Margarida Corceiro sofre à distância após Félix testar positivo

Atriz preocupada com estado de saúde do namorado, infetado com coronavírus. Jogador está isolado em Espanha.

01:30

Carolina Cunha

João Félix, de 22 anos, não conseguiu fintar o vírus e foi infetado com a Covid-19. O teste positivo, revelado pelo Atlético Madrid, deixou em alarme a namorada, Margarida Corceiro, de 18 anos, que se mantém em Portugal e sofre à distância. A jovem atriz da TVI está impedida de se deslocar até Espanha devido ao fecho das fronteiras e não tem estado com o namorado, que se encontra em isolamento na mansão de La Finca, um conceituado bairro situado nos arredores de Madrid.









Sem o apoio da companheira, Félix tem ao seu lado a mãe, que também se mudou para a capital espanhola .

Enquanto isso, Margarida sofre com a angústia do estado de saúde do namorado e tenta manter a concentração nas rotinas profissionais, com as gravações da novela ‘Bem Me Quer’, da TVI.





Distância põe relação à prova



A pandemia trouxe ainda mais constrangimentos à relação do jovem casal. Divididos entre Portugal e Espanha, a atriz e o jogador, que mantêm rotinas opostas, tentam encurtar a distância com viagens frequentes. Contudo, com as normas atuais da Covid-19 e o fecho de fronteiras, os planos a dois e os encontros tornam-se cada vez mais escassos, o que afeta a relação, que dura há cerca de dois anos.