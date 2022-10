Margarida Corceiro soma negócios

As conquistas de Margarida Corceiro, de 19 anos, vão para lá da representação e da moda. É nos negócios, através de diversas parcerias com marcas, que a jovem se tem afirmado cada vez.Depois de ter lançado uma coleção de biquínis, a namorada de João Félix tem agora a sua própria linha de calçado, fruto do trabalho desenvolvido com uma marca. “Ainda sem acreditar bem que é verdade, lanço a minha coleção com a marca e estou mesmo, mesmo feliz”, disse a atriz, sem esconder o orgulho na sua conquista.

O lançamento decorreu em Lisboa e contou com a presença de alguns amigos, como Júlia Palha, Luís Borges e April Ivy.