Margarida Corceiro sopra 18 velas ao lado de Félix

01:30

André Filipe Oliveira

Margarida Corceiro está de parabéns. A beldade de Santarém completou, ontem, as 18 primaveras. O dia ficou marcado por muitas emoções e surpresas, que começaram logo pela manhã. Magui, como é carinhosamente tratada pelos mais próximos, acordou ao lado do namorado, João Félix, que aproveitou o despertar alegre da amada para registar o momento. "Acordou com 18 anos", escreveu como legenda da fotografia em que os dois surgem abraçados na cama da casa do craque, em La Finca.Os últimos dias têm sido muito especiais para a jovem atriz, que aproveitou as folgas prolongadas das gravações da novela ‘Bem Me Quer’ para viajar até Madrid, Espanha, para junto do mais que tudo. Horas antes do grande dia, Félix mostrou-se entusiasmado por poder assistir aos festejos de aniversário.Primeira casaHá cerca de uma semana, a estrela da TVI surpreendeu os fãs ao mostrar as obras da nova mansão de luxo para onde vai viver muito em breve. No ar ficaram várias questões... Tratar-se-á de um presente de aniversário antecipado do namorado? Uma oferta da família? O certo é que o projeto, avaliado em largos milhares de euros, está em curso há alguns meses. "Tudo a ir ao sítio", escreveu recentemente Corceiro nas redes sociais, revelando-se muito entusiasmada com a conquista. A propriedade, apurou o, situa-se na zona do Ribatejo.O último ano revelou-se uma prova de fogo para a beldade, que viu o casamento dos pais chegar ao fim. A somar a esta situação, Margarida teve de aprender a lidar com a distância de João Félix.