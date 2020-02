Margarida Corceiro treina em Santarém para não faltar às aulas

Margarida

Corceiro

, de 17 anos, é um dos talentos relevações da nova edição do 'Dança com as Estrelas', da TVI. Devido à tenra idade, a produção do programa do quarto canal concedeu um pequeno luxo à jovem: ter aulas em Santarém.

É o bailarino André Madeira que viaja ao encontro da namorada de João Félix. "Treina em Santarém, os treinos são ajustados aos horários das aulas dela, para que ela também não tenha de perder nada. Não quer dizer que ela uma vez ou outra não venha a Lisboa", confirmou uma fonte do concurso à '

TV7Dias

'.

Embora se tenham cruzado há poucas semanas, Margarida e André são já muito unidos.

Este 'miminho' da TVI foi um pedido expresso dos progenitores da jovem. "Ela é uma menina muito querida e trabalhadora. Muita gente diz que ela está sempre a faltar às aulas, mas a verdade é que só faltou mais enquanto esteve a gravar a novela e, mesmo assim, esforçou-se muito para conseguir fazer os testes", continuou a fonte aquela publicação.

João Félix é também um dos principais 'prejudicados' com o novo desafio da amada. Margarida ficou com menos tempo para viajar para Madrid, em Espanha, onde o namorado está a viver. No entanto, o craque é um dos seus maiores apoiantes.

Margarida

,

recorde-se, saltou para as luzes da ribalta durante a participação na novela 'Prisioneira', da TVI.