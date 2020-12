Margarida Corceiro viaja para Madrid após arrufo com João Félix

Aproveitando uma pausa nos compromissos na TVI, onde está a gravar a novela ‘Bem Me Quer’, Margarida Corceiro não perdeu tempo e viajou até Madrid para matar saudades do namorado, João Félix, e tentar superar as divergências que têm marcado os últimos tempos da relação.









Feliz agora que está com o craque do Atlético de Madrid, a atriz, de 18 anos, partilhou imagens da sua passagem pela capital espanhola, onde mora o namorado.

Margarida Corceiro prova assim que o arrufo que tiveram na semana passada já está resolvido e, depois de um período de afastamento, decidiu prosseguir com a relação. Na altura, o casal deixou até de se seguir nas redes sociais e de interagir e de deixar comentários nas fotografias um do outro.





Esta instabilidade na vida amorosa chegou também a afetar o rendimento do jogador de 21 anos que, no jogo contra o Real Madrid, foi substituído aos 60 minutos e mostrou o seu descontentamento ao pontapear as cadeiras da bancada.





Margarida e João Félix namoram há cerca de dois anos e a relação já atravessou vários altos e baixos, sendo a distância um dos principais problemas.





Carreira promissora



Se na vida pessoal nem sempre tudo corre bem, no plano profissional Margarida vive dias de sonho. Além de brilhar no pequeno ecrã, é um dos rostos mais apetecíveis para trabalhos de moda e nas redes sociais.



Acusações de traição com médica prejudicam namoro

A relação de Margarida Corceiro e João Félix sofreu a primeira grande crise em março, quando a médica espanhola Arancha Zur revelou publicamente que tinha recebido mensagens comprometedoras do jogador. Perante a polémica que o caso originou e para provar que não estava a mentir, Arancha chegou mesmo a partilhar as conversas que tinha tido com o craque, onde este lhe sugeria um encontro. Margarida esqueceu a história e voltou para o namorado.