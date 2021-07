Margarida Corceiro vítima de vídeo íntimo falso

01:30

Carolina Cunha

A relação de Margarida Corceiro e João Félix volta a estar no centro da polémica. A tensão instalou-se na rede social Twitter depois de ter sido divulgado um vídeo íntimo, que mostra um rapaz e uma rapariga loira a terem relações sexuais numa casa de banho. As semelhanças entre a jovem em questão e a atriz da TVI levantaram rumores de que esta teria traído João Félix, com o vídeo a tornar-se viral.Perante a dimensão que a polémica atingiu – com o assunto a tornar-se tendência no Twitter - Margarida Corceiro decidiu reagir com ironia, desvalorizando as especulações. "Estou só a ver", atirou a jovem, de 18 anos, acrescentando às suas palavras um emoji a rir.Em poucas horas, o número de partilhas do vídeo disparou, com muitos a darem como certo que se tratava de Margarida Corceiro. No entanto, a verdade é que quem continuar a difundir as imagens íntimas, associando-as a Margarida Corceiro, incorre no crime de difamação agravada. Contactado pelo, o penalista Rui Pereira esclareceu que "o crime foi cometido através de meios que facilitam a divulgação, nomeadamente o Twitter, sendo enquadrado numa moldura penal que pode ir até oito meses de prisão".Recorde-se que, há cerca de um ano, o amor entre Corceiro e o jogador do Atlético de Madrid já tinha sido posto à prova, depois de uma médica o acusar de traição.