Margarida Corceiro vive namoro à distância com João Félix

Depois de uns dias ao lado do namorado, João Félix, Margarida Corceiro voltou a Portugal. Afinal, a jovem cara-metade do jogador do Atlético de Madrid tem um objetivo a cumprir até ao fim de junho de 2020. "Eu vou focar-me na escola.Estou no 12.º ano e depois pretendo fazer formação em representação. Quero acabar para o ano os estudos e começar a representar", contou a jovem de 17 anos. Mas será em Portugal, e não ao lado do mais que tudo. "Vou estudar cá, que é onde está a minha família."Margarida e João Félix têm mantido o namoro relativamente discreto, com a atriz a abrir as portas do namoro aos fãs, mostrando a sua viagem a Madrid para ir visitar o seu mais que tudo.Mas sobre isso ela não fala. Nem sobre a viagem nem sobre João Félix. Nem mesmo sobre a prenda que lhe vai dar no Natal, já alinhavado. "Temos lareira e é muito acolhedor. Costumamos fazer bolachas em família", revela."