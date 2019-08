Margarida Menezes: “Tenho o sonho de ir ao Brasil”

A ex-concorrente da sétima edição da ‘Casa dos Segredos’ revela que não tem problemas em expor-se.

- CM: Férias dentro ou fora de Portugal?

– Preferia que fossem no estrangeiro, mas não podendo fico por cá. Costumo ir à Madeira, tenho lá família. É sempre divertido.

- Prefere praia ou piscina?

– Prefiro praia. Gosto de areia e água salgada. É uma ótima mistura.

- Verão quente com água fria ou verão frio com água quente?

– O verão é sempre quente.

- O que é obrigatório no seu verão e o que é dispensável?

– Obrigatório: protetor. Como sou muito branquinha tenho de me proteger mais, para não ficar como uma lagosta. Indispensável: as marcas do biquíni.

- Prefere fato de banho, biquíni ou triquíni?

– Apesar das marcas, uso biquíni. Dá sempre para baixar as alças e bronzear mais.

- Fazer topless é uma hipótese ou está fora de questão?

– Se estiver num lugar mais recatado não tenho problemas em fazer. O Dr. Ângelo [Rebelo] incentivou-me a fazer para mostrar as minhas novas maminhas .

- Concorda que no verão o sexo e o desejo estão em época alta?

– Acho que sim. As pessoas estão mais bonitas e mais soltas. Há sempre espaço para uma boa conversa.

- O que elege para dormir no verão?

– Gosto de dormir com pijama, o lençol e às vezes a colcha. Gosto sempre de me sentir confortável.

- Qual a bebida preferida de verão?

– A sangria. É docinha.

- Qual a viagem de sonho de verão que ainda está por realizar?

– Desde pequena que tenho o sonho de ir ao Brasil. Imagino-me naquelas praias, a beber água de coco. É um dos meus maiores sonhos.

- Complete: o verão é bom para?

– Para descomplicar, sempre.



PERFIL

Margarida Menezes tem 36 anos e é natural do Barreiro. Saltou para as luzes da ribalta ao criar o Clube das Virgens, em 2009. O grupo terminou três anos depois, quando Margarida perdeu a virgindade. Participou na ‘Casa dos Segredos’, em 2018, e tentou encontrar o amor em ‘First Date’.