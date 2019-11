Atriz partilha imagem no closet do jogador.

Margarida Corceiro tem passado os últimos dias em Madrid ao lado de João Félix e nas redes sociais tem-se mostrado feliz pelos dias em Espanha.Depois de ter partilhado a fotografia da mesa de um jantar romântico ao lado do jogador, a atriz divulgou pela primeira vez uma imagem onde é visível que os dois estão juntos.Na foto, é possível ver-se a jovem dentro do closet de Félix na casa do craque em Madrid.Apesar do encontro romântico, Margarida Corceiro, que entra na novela da TVI 'Prisioneira', revelou que os dias com o mais-que-tudo estão a chegar ao fim e que já está prestes a regressar a Portugal.