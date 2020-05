Margarida Vila-Nova conta como foi a quarentena: "Tentei emagrecer, já engordei"

Margarida Vila-Nova desabafou sobre os últimos tempos que tem vivido, em período de pandemia., começou por escrever, na legenda de uma imagem onde surge ao natural, desmaquilhada, que mostrou nas redes sociais., descreveu.O rosto da ficção nacional garante que, e que jácom a telescola dos filhos, Martim de 11, e Dinis, de oito, fruto da relação terminada com o ex-marido, Ivo Ferreira, que tiveram que se adaptar à nova forma de aprendizagem que tem estado em vigor., afirmou.Apesar de não ser um período fácil, a artista realçou o melhor que tem resultado desta fase. ", disse, admitindo que, no entanto, há dias em que só lhe apeteceA desfrutar da natureza no campo, no Alentejo, localização que partilhou na fotografia publicada, Margarida Vila-Nova mostra-se em, terminou.Vera Kolodzig, Paula Lobo Antunes, Alexandra Lencastre ou Maria João Bastos foram algumas das atrizes e colegas que reagiram à publicação com mensagens de ternura.Recorde-se que após o divórcio de Ivo Ferreira, com quem anunciou a separação no final de 2018, Margarida Vila-Nova