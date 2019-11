Margarida Vila-Nova: continua casada com Ivo

colocaram um ponto final na relação emO ex-casal subiu ao altar a 28 de junho de 2008 e em comum têmEmbora já tenham tomado rumos diferentes e refeito a vida amorosa, a verdade é que os dois ainda estão casados.As causas para ainda estarem casados podem estar relacionadas com os negócios que têm em comum em Macau.Embora continuem oficialmente como marido e mulher, Ivo Ferreira já tem uma nova família. É que dois meses depois do fim da relação, o realizador já andava encantado por uma outra atriz. Tal como o CM revelou em exclusivo Ivo econheceram-se durante as gravações da série ‘Sul’, iniciadas no verão de 2018, onde tanto Jani como Margarida entraram, e que foi realizada por Ivo Ferreira.A 6 de setembro deste ano o recém-casal teve o primeiro filho em comum, ao qual chamaram Lee.Terminada a relação e depois de ter deixado Macau onde vivia com Ivo Ferreira, a protagonista de ‘Na Corda Bamba’ também já tem novo amor. Em julho, a imprensa descobriu que Margarida Vila-Nova estava a namorar com João Silva. Discreta sobre a sua vida pessoal, a atriz não aparece em eventos com o seu mais-que-tudo. Ao contrário do realizador que, depois de ter sido pai de Lee, começou a assumir publicamente que estava apaixonado por Jani Zhao.