Margarida Vila Nova continua sem assinar o divórcio com ex

Atriz continua casada com o realizador Ivo Ferreira. no entanto, os dois já refizeram as suas vidas. ela está muito feliz. Ele foi novamente pai

26 set 2020 • 16:56

O divórcio de Margarida Vila-Nova, de 37 anos, e do realizador Ivo Ferreira, de 45, continua por assinar.Embora com esta ‘pedra no sapato’, o ex-casal, que mantém a comunicação essencial, já refez a sua vida. A beldade da ficção nacional está apaixonada por João Silva. Nos últimos tempos afastada das novelas, a atriz tem aproveitado os meses de verão da melhor maneira, ao lado do novo namorado, percorrendo o País de Norte a Sul. Já o ‘ex’ vive também um momento de harmonia junto da atriz Jani Zhao, de quem tem um filho, Lee.Margarida Vila-Nova estava na corrida ao Prémio Sophia de Melhor Atriz pela prestação em ‘Hotel Império’, realizado por Ivo Ferreira. O profissional faltou à premiação e atriz perdeu o troféu para Sandra Faleiro.