Margarida Vila-Nova faz apelo desesperado em busca do cão

01:30

Margarida Vila-Nova, de 37 anos, usou as redes sociais para dar conta do desaparecimento do seu companheiro de quatro patas na zona da Ericeira, junto à praia do Norte.









Na conta pessoal de Instagram, a atriz fez um apelo desesperado para encontrar o pequeno Pinxo, que considera como um membro da família. “Este cão fugiu esta tarde na Ericeira. Se o encontrarem por favor entrem em contacto comigo. Obrigada. P.S - tem Chip. Está castrado. Ofereço recompensa”, pode ler-se na publicação em que a atriz mostra estar disposta a pagar para ter o seu cão de volta. Na mesma publicação, Margarida partilhou algumas fotos do animal, que espelham o carinho e cumplicidade que partilham.

O apelo da atriz levou a várias partilhas de fãs e amigos que se mostraram solidários com a angústia de Margarida em encontrar o cão.