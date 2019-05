Margarida Vila Nova frente a frente com rival e o ‘ex’

Margarida Vila-Nova viveu, na passada sexta-feira, momentos agridoces.É que, se por um lado, era a noite da antestreia do filme do qual é protagonista, ‘Hotel Império’, por outro iria ter de enfrentar o ex-marido, Ivo M. Ferreira, realizador da película, e a sua atual namorada, a atriz Jani Zhao.Apesar da tensão do momento, os três tentaram manter a cordialidade e Margarida Vila-Nova acabou por contar com uma avalancha de apoio, uma vez que todas as suas melhores amigas marcaram presença no evento, que decorreu à margem do Festival Indie Lisboa.Publicamente, Margarida esforçou-se por mostrar que não se sentia constrangida pelo frente a frente e, nas imagens que divulgou nas redes sociais, aparecia sempre com um sorriso rasgado.Margarida Vila-Nova e Ivo M. Ferreira, recorde-se, separaram-se em novembro do ano passado, depois de o ator se ter apaixonado por Jani Zhao, com quem trabalhou na série ‘Sul’. O casal estava junto há cerca de dez anos e tem dois filhos. Moravam juntos em Macau, mas Margarida regressou a Portugal na altura da separação.Agora, é em Macau que Ivo vive com a nova namorada e também por cá já não esconde que está apaixonado, depois de levar Jani à antestreia do seu novo filme.