Margarida Vila-Nova já assume o novo amor e mostra-se feliz

A atriz reencontrou a felicidade ao lado de João Silva. O casal apareceu em público pela primeira vez, em julho passado, num conhecido festival de música nacional.Embora tivesse tentado passar despercebido, foi surpreendido em exclusivo pela ‘Vidas’, que assistiu à troca de gestos de carinho.O encontro de amigos coincidiu com a despedida de Margarida Vila-Nova às gravações da novela ‘Na Corda Bamba’, da TVI.Dias antes, confidenciou à ‘Vidas’ que os próximos tempos vão ser de descanso:Na última semana, a atriz embarcou numa viagem ao Funchal, na Madeira, para descomprimir.Recorde-se, Margarida enfrentou, no último verão, a morte do pai Pedro Correia Martins, vítima de doença prolongada.