Margarida Vila-Nova

30 jun 2020 • 13:54

Margarida Vila-Nova surpreendeu os seguidores ao mostrar-se sem maquilhagem através de uma fotografia partilhada nas suas redes sociais.A atriz de 37 anos foi bastante elogiada pelos fãs ao revelar a simplicidade durante uma estadia no Alentejo onde desfrutou do calor no fim de semana., escreveu., foram algumas das mensagens deixadas.A colega e amiga Maria João Bastos também não ficou indiferente. "Linda", disse a artista.