Margarida Vila-Nova presta última homenagem ao pai

Foi rodeada de amigos e com o rosto marcado pela emoção que Margarida Vila-Nova prestou, esta quinta-feira, a última homenagem ao pai, Pedro Martins, que morreu aos 64 anos, perdendo assim a longa batalha que travava contra o cancro.Foi na basílica da Estrela, em Lisboa, que começaram as cerimónias fúnebres, com vários rostos conhecidos da televisão a marcarem presença para apoiarem a conhecida atriz, como foi o caso das amigas Vera Kolodzig, Benedita Pereira, Paula Lobo Antunes, Madalena Brandão, Teresa Tavares ou a antiga diretora de programas da SIC Gabriela Sobral. O corpo seguiu depois para o cemitério dos Olivais, onde foi cremado.A notícia da morte do pai de Margarida Vila-Nova foi dada pela própria atriz, que, através das redes sociais, fez questão de prestar homenagem a um dos homens da sua vida.Num dia de profunda tristeza, a atriz, de 36 anos, escolheu as palavras de Fernando Pessoa para se despedir de Pedro Martins. "A morte é a curva da estrada. Morrer é só não ser visto", pode ler-se na emotiva mensagem.A artista acrescentou ainda um símbolo de um coração à legenda da publicação, que contou com centenas de mensagens de apoio por parte dos melhores amigos da atriz e também dos fãs.Recorde-se que os pais de Margarida Vila-Nova estavam separados há anos, mas a mãe não deixou de marcar presença na última homenagem ao ex-companheiro.