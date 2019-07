Margarida Vila Nova surpreende com companhia secreta

Margarida Vila-Nova parece ter motivos para sorrir. A atriz, de 36 anos, apareceu no segundo dia do NOS Alive, em Algés, com um amigo especial.Os dois chegaram ao recinto do festival perto das 23h00 e mostraram-se sempre muito cúmplices. Preparada para um eventual encontro com os jornalistas, a atual estrela da ficção da TVI apressou-se a refugiar-se com a sua companhia secreta num dos stands do festival.Desceu posteriormente para posar para os fotógrafos e mostrou-se sempre bastante tranquila e bem-disposta. Apesar de ter tentado esconder este amigo secreto, otestemunhou a relação de cumplicidade entre os dois.Recorde-se que a atriz terminou há cerca de quatro meses o casamento com o realizador Ivo Ferreira, com quem tem dois filhos: Martim, dez anos, e Dinis, de sete.Os dois tinham vários negócios em Macau e, após a rutura, Margarida mudou-se de malas e bagagens para Portugal. Entretanto, Ivo está à espera do terceiro com a atriz Jani Zhao.