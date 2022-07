Maria Botelho Moniz: A nu nas Maldivas Apresentadora cumpriu um sonho antigo com o namorado, Pedro Bianchi Prata.

A passar umas férias com o namorado, o piloto Pedro Bianchi Prata, nas Maldivas, Maria Botelho Moniz nem por isso tem desaparecido dos olhares dos seus seguidores. A apresentadora tem partilhado todos os momentos da viagem, desde as paisagens aos mergulhos no mar cristalino, mas este sábado deixou os fãs de queixo caído quando publicou uma foto em topless , ainda assim a cobrir os seios com os braços. “Apanhada por ele”, escreveu na legenda da foto. Um dos comentários mais efusivos foi mesmo a do amigo Luís Borges: “Fechem a internet!”.



A apresentadora do ‘Dois às 10’ (TVI) cumpriu assim o desejo de viajar com o namorado para aquele destino paradisíaco, depois de vários adiamentos motivados pela “pandemia, o trabalho, a correria, a falta de tempo e outras prioridades”, escreveu à partida de Lisboa. “Desde que estamos juntos que dizemos que um dia havemos de lá ir... Temos isso em comum, a dificuldade em fazer pausa na vida e somente ir... Hoje é o dia”, escreveu numa foto com o namorado tirada no aeroporto.



