Maria Botelho Moniz ao volante de bomba de 100 mil euros

Está diariamente no ecrã dos portugueses. Simples e aparentemente pacata,, de 37 anos, guarda a mesma discrição em aspetos mais íntimos que só os mais próximos conhecem.No entanto, houve um pormenor que saltou à vista.Os preços para um modelo acabadinho de estrear superam os 100 mil euros, numa edição atual. Um luxo que não está ao dispor de todos, mas a verdade é que a apresentadora do ‘Dois às 10’ passou a auferir outros valores monetários com a mudança da SIC para a TVI. Atualmente está a ganhar cerca de sete mil euros por mês. Um valor que aumenta com as aparições publicitárias no programa da manhã.Habitualmente é aos fins de semana que está com o companheiro e fá-lo com viagens a Marco de Canaveses, terra natal de Pedro.Recentemente, Maria completou 37 anos e teve direito a uma mensagem especial do mais-que-tudo, também ela muito discreta. Bianchi Prata partilhou uma fotografia da cara da TVI captada durante um passeio de moto e dedicou-lhe singelas palavras para assinalar o momento. Uma prova de amor mais sóbria que ‘derreteu’ o coração dos fãs.