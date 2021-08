Maria Botelho Moniz: “Aproveitámos cada segundo”

22 ago 2021 • 14:47

A viver uma fase feliz ao lado do piloto de motos. Por isso, durante as suas férias foi desvendando alguns momentos de romance, principalmente dos dias que passou nos Açores, nas redes sociais. A apresentadora de ‘Dois às 10’ (TVI) mostrou-se especialmente apaixonada numa imagem em que surge deitada na cama com o desportista., escreveu nas redes sociais.Pedro Bianchi Prata foi menos contido nas palavras e, em jeito de balanço de final de férias, declarou-se à apresentadora.escreveu.O piloto mostrou-se radiante e revigorado após as férias., recordou Pedro Bianchi Prata.Recorde-se que Maria Botelho Moniz e o piloto namoram há cerca de um ano e meio e, apesar de tentarem ser discretos, já fizeram diversas declarações públicas de amor. Maria passou por um período muito duro com a morte do noivo, Salvador Quintela, em 2014, e do pai, em 2018, e admite agora.