Maria Botelho Moniz assinala aniversário de Cláudio Ramos com emoção: “Um exemplo de resiliência”

11 nov 2020 • 15:55

Cláudio Ramos completa, esta quarta-feira, 47 anos e Maria Botelho Moniz assinalou o aniversário do amigo de forma especial. A apresentadora do ‘Big Brother- Extra’ dedicou-lhe um longo texto na sua conta de Instagram: "Ter o Claúdio Ramos na vida é muito isto: A surpresa constante e a gargalhada sempre eminente. Há que ter jogo de cintura porque ele troca-te as voltas em três tempos e se não és rápido de resposta, já foste", começou por escrever na legenda da fotografia que partilhou ao lado do comunicador.

"Há muitos anos que me repete aquela frase ‘o caminho faz-se caminhando’, umas vezes com um tom de conselho, outras como quem já não me pode ouvir. Mas nunca deixou de o dizer e de acreditar que, com trabalho, chega-se sempre onde nos esperam. Obrigada por seres todos os dias e há já tantos anos um exemplo de resiliência, de alegria no que se faz, e de fé de que a dedicação que se coloca nas coisas, a vida se encarregará de nos retribuir mais à frente", acrescentou.

"’Saúde e paz, o resto o universo traz’, dizes tu. Que o universo te traga tudo o que mereces sempre. Parabéns Claudini, gosto muito de ti", rematou.

Recorde-se que os apresentadores trabalharam juntos no programa ‘Passadeira Vermelha’ da SIC Caras, tendo ambos deixado a estação de Paço de Arcos para se mudarem para a TVI, onde voltaram a trabalhar juntos no ‘Big Brother 2020’.