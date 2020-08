Maria Botelho Moniz comete 'gafe' em direto e troca TVI por SIC

A apresentadora tem estado ao comando do 'Você na TV' durante as férias de Manuel Luís Goucha.

12 ago 2020 • 15:36

Maria Botelho Moniz foi transferida da SIC para a TVI em março, mas os anos ao serviço da estação de Paço de Arcos fazem com que seja difícil perder velhos hábitos.



Na emissão desta quarta-feira, a apresentadora acabou por se enganar e em vez de referir TVI, disse SIC. "Depois vão tomar o pequeno almoço aqui no bar da SIC", atirou, sem se aperceber do descuido, que acabou por não passar despercebido aos espectadores.

Maria Botelho Moniz tem sido bastante elogiada ao comando do programa 'Você na TV', durante as férias de Manuel Luís Goucha.



A apresentadora do 'Extra' da última edição do 'Big Brother' mostra-se mais feliz que nunca a nível profissional com os votos de confiança e o sucesso no quarto canal.