Maria Botelho Moniz confirma namoro: "Estou muito feliz"

Goucha não resistiu a perguntar à colega como se sentia, referindo-se ao romance que está a viver. A apresentadora não escondeu que está a atravessar uma boa fase.





Maria Botelho Moniz confirmou durante a manhã desta segunda-feira que está apaixonada.A apresentadora esteve no programa que comandou durante as férias de Manuel Luís Goucha, 'Você na TV', com o apresentador e com Maria Cerqueira Gomes, e foi o momento escolhido para revelar a felicidade que está a viver nesta nova fase., afirmou., disse ainda, com um sorriso estampado no rosto, mas sem querer dar detalhes sobre a relação., acrescentou.

A estrela das manhãs aproveitou para interrogar Maria sobre as férias.

"As férias correram bem e foram um pouco por todo o país... Consegui fazer uma semana no Algarve, fui até ao Norte, depois passei pelo Alentejo...", começou por afirmar a apresentadora, até ser interrompida por Manuel Luís Goucha. "E foste sozinha?", quis saber Goucha, a propósito dos rumores de que Maria Botelho Moniz tem um novo namorado, o piloto Pedro Bianchi Prata.



"Sempre rodeada de família, amigos e sobrinhos", respondeu Maria, tentando 'escapar' à curiosidade dos fãs.



"Estava lá o namorado?", perguntou Goucha à ex-companheira do 'Você na TV', depois da apresentadora ter afirmado que aproveitou alguns dias de férias ao lado de Maria Botelho Moniz. "Eu não vi ninguém... Eu também tenho um sono muito profundo...", brincou a nortenha.



Recorde-se que Maria Botelho Moniz enfrentou um momento doloroso quando perdeu aquele que considerou ter sido o grande amor da sua vida, Salvador Quintela. O ex-companheiro morreu num acidente de viação, em Lisboa, em 2014.



A nível profissional, Maria Botelho Moniz continua a desfrutar do sucesso que tem alcançado desde que se mudou para a estação de Queluz.



Depois de ter comandado o 'Você na TV' durante o período de férias de Manuel Luís Goucha e ter conquistado os espectadores, o rosto do canal garantiu que vai voltar a apresentar o 'Extra' da próxima edição do 'Big Brother', o 'reality show' que vai marcar o regresso de Teresa Guilherme ao pequeno ecrã.