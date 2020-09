Maria Botelho Moniz dedicada ao novo amor

A apresentadora Maria Botelho Moniz dedicou o último fim de semana ao novo namorado, Pedro Bianchi Prata.A atravessar uma fase feliz da vida pessoal e profissional, a cara da TVI tem revelado muito entusiasmo em todas as frentes. A boa-disposição e alegria são visíveis em várias partilhas através das redes sociais. "E de repente somos 300 mil [seguidores no Instagram]. Obrigada, minhas riquezas", assinalou emocionada com a recente conquista. Os admiradores revelam-se rendidos a Maria, que retribui o carinho recebido ao longo dos últimos meses, desde a transferência da SIC para a TVI. "És tão querida que mereces muitos mais", apontou um fã atento. "Excelente trabalho que fazes. És uma miúda transparente", enalteceu outro.Mas nem tudo é um mar de rosas nas plataformas digitais. Na última semana, Maria Botelho Moniz ‘pegou-se’ com uma seguidora, que sugeriu que recorresse à cirurgia estética para atenuar as marcas do tempo. "Agora é só fazer uma pequena cirurgia para tirar as rugas", atacou. A apresentadora do ‘Extra’ do ‘Big Brother’ decidiu reagir, após sucessivos ataques. "Já começo a habituar-me a ler estes seus comentários super amáveis um pouco por todo o lado.É tão gratuito e constante e prefiro enviar-lhe um beijinho."Embora tenha sofrido este pequeno percalço, Maria Botelho Moniz revela-se confiante e conquista cada vez mais admiradores.