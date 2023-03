Maria Botelho Moniz deixa mensagem misteriosa

22 mar 2023 • 12:17

Vanessa Fidalgo

Maria Botelho Moniz deixou uma misteriosa mensagem nas redes sociais. A enigmática publicação acontece no mesmo dia em que a apresentadora foi substituída por Cristina Ferreira no programa 'Dois às 10'., lê-se nas 'stories' da sua conta no Instagram. A frase é um excerto de um poema publicado na página "Na Almofada". O que mais intrigou os seguidores de Maria Botelho Moniz foi a coincidência de, nesse mesmo dia, o lugar da anfitriã do programa das manhãs da TVI, ter sido ocupado pela diretora de Entretimento e Ficção para uma emissão em homenagem à chegada da Primavera.Esta é a segunda vez que Cristina Ferreira surge ao lado do colega no "Dois às 10". Em fevereiro, a ausência de Maria Botelho Moniz esteve relacionada com um problema de saúde. Desta feita, a ausência foi justificada com "gozo de férias", segundo explicou Cláudio Ramos aos telespetadores.Maria Botelho Moniz está noiva de Pedro Bianchi Prata. O pedido de casamento aconteceu durante uma viagem nas Maldivas, mas a data para a subida ao altar ainda não foi, por enquanto, anunciada pelo casal.