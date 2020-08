Maria Botelho Moniz desvenda o significado das suas tatuagens secretas

20 ago 2020 • 17:01

Maria Botelho Moniz é uma mulher de aventuras. A apresentadora, que se encontra a substituir Manuel Luís Goucha nas manhãs do ‘Você na TV’, já saltou de um paraquedas em direto, pegou numa cobra e tatuou um raio. Em declarações à ‘Sábado’, a comunicadora de 36 anos desvendou o significado da tatuagem que inscreveu no programa e desvendou as restantes.

"O raio é energia, poder. Tenho mais três: uma no pé, uma nas costelas e outra no braço, que é a assinatura do meu pai", começou por dizer. A nova estrela da TVI ficou muito abalada com a morte do progenitor em 2018 e, por isso, dedidiu prestar-lhe uma homenagem.



A comunicadora destacou ainda a vontade em fazer a quinta: "Dizem os entendidos que não se deve ter tatuagens em números pares, portanto, acho que ainda vou à quinta".

Recentemente, Maria Botelho Moniz quebrou o silêncio sobre a saída da SIC e explicou a mudança para o canal de Queluz de Baixo.