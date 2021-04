Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos doam quatro mil euros para ajudar menina de seis anos

Parabéns por tanta solidariedade", "As lágrimas da menina eram de felicidade" e "Muito emocionante o programa de hoje", foram algumas das mensagens deixadas na publicação.





Anabela, de seis anos, foi convidada de Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, no 'Dois às 10', na TVI. A história de vida da menina tocou no coração dos apresentadores que não conseguiram esconder a emoção ao perceber as condições de vida precárias de Anabela., escreveram no Instagram do programa.Quando perceberam que faltavam quatro mil euros para concluir a reparação do telhado da casa da menina, os apresentadores prontificaram-se a pagar o valor. Para além do mais,vai cumprir um dos desejos de Anabela:Nas redes sociais, os fãs do programa matutino também se emocionaram com a história de vida da menina, tendo deixado mensagens de apoio. "Recorde-se que esta não é a primeira vez que o 'Dois às 10' ajuda os convidados. No primeiro programa, Manuel Luís Goucha, que estava a assistir à estreia, prontificou-se a pagar 35 mil euros para um casal recuperar a casa . História que não deixou ninguém indiferente.