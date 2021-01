Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos estreiam-se nas manhãs a falar sobre namorados e gravidez

Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos estrearam-se na manhãs da TVI, esta segunda-feira. Desafiados por uma espetadora, a dupla de apresentadores começou o programa ‘Dois às Dez’ a responder à questão ‘O que é que nunca me perguntaste?’.

Num momento de descontração, a apresentadora questionou o colega sobre a sua vida amorosa: "É uma coisa que nunca te perguntei, porque eu espero sempre que tu me contes… Se tens alguém? Nós somos amigos há muitos anos e nunca te perguntei".

Sem hesitações, Cláudio Ramos respondeu: "Tu sabes que eu tinha uma pessoa, não é? Eu sou como a Dora, a cantora… Eu tenho sempre alguém, que o meu coração é grande".

Na sua vez de questionar a colega, o comunicador falou sobre gravidez. "Estás à espera de engravidar? Queres engravidar?", perguntou. "Eventualmente", disse Maria Botelho Moniz. "Achas que me mandam embora? E se eu anunciasse agora? Não estou, não estou. Mas para o mês que vem a gente fala", respondeu, em tom de brincadeira.

"Sim, mas tu é com preservativo e com pílula", afirmou Cláudio, entre risos. "Está calado", respondeu Maria, envergonhada. "Eu sei que tu não gostas (que se fale sobre isto), mas é com preservativo, com pílula, com o moço interrompido", acrescentou o apresentador.



Recorde-se que Maria Botelho Moniz mantém um namoro discreto desde abril com o piloto, Pedro Bianchi Prata. Por seu lado, Cláudio Ramos está solteiro depois de se ter separado do ator Diogo Faria.