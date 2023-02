Maria Botelho Moniz é criticada por seguidores

"

Maria, tem de haver consequências para o bullying no programa 'A Ex-periência'. Vou apresentar queixa à entidade responsável. Consegue estar em paz com o bullying que ajudou a existir? Até aceito que sejam as directivas que tem, mas por dinheiro nenhum eu aceitava esse papel! Isso diz muito de si".

", são alguns dos comentários possíveis de ler.



E ainda: "Mesmo vergonhoso. No programa da manhã parece ser boa pessoa e preocupada com causas e depois quando tem oportunidade de intervir e parar uma situação de bullying, ainda incentiva mais"

Maria Botelho Moniz, de 38 anos, foi o rosto escolhido para representar o novo formato de reality-show da TVI, 'A Ex-periência'. Contudo, o público não tem demonstrado afeto à apresentadora, nas redes sociais.Os seguidores de Maria Botelho Moniz têm demonstrado desilução com o desempenho da mesma no programa, uma vez que dizem que a apresentadora tem vindo a incentivar o bullying a alguns dos concorrentes. Há também quem a tenha ameaçado de fazer queixa contra ela:Os comentários negativos nas fotografias pubicadas no Instagram de Maria Botelho Moniz têm vindo a aumentar cada vez mais., ou, entre outros.O programa 'A Ex-periência' está no ar na TVI e terminará em breve.