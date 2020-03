Maria Botelho Moniz é ignorada pelos colegas da SIC

Maria Botelho Moniz

Maria Botelho Moniz mudou-se de 'armas e bagagens' para a TVI para integrar a equipa do 'Big Brother', tendo deixado para trás dois programas que estava inserida na SIC: 'Olhó Baião' e 'Passadeira Vermelha'.Depois de João Baião ter apresentado no seu programa Raquel Tavares como substituta de Maria Botelho Moniz, no 'Passadeira Vermelha' a sua saída foi ignorada pelos colegas que não prestaram nenhuma homenagem à colega, contrariamente ao que aconteceu com Cláudio Ramos. A apresentadora também não teve tempo de se despedir do programa onde comentava há cinco anos visto que o 'Passadeira Vermelha' nesse dia já estava gravado.Esta segunda-feira, dia 9 de março, o programa foi em direto mas mesmo assim os comentadores não mencionaram a saída de Maria Botelho Moniz e apresentaram Bárbara Taborda como a convidada especial da noite.A apresentadora não saiu da SIC de forma pacífica, uma vez que Daniel Oliveira não terá gostado de descobrir que a apresentadora estava a negociar com a TVI.