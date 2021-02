Maria Botelho Moniz elogiada após apresentar programa sem maquilhagem: "Esta sou eu de cara lavada"

Adorei a coragem! A beleza não tem que ter padrão", "Coisa única que vi na tv na minha vida, uma apresentação de televisão sem make up. És linda! E obrigada por isto", "Muitos parabéns Maria por representar as mulheres que nem sempre se querem maquilhar" ou "Fiquei feliz com a vossa atitude de mostrar em televisão que também tem imperfeições, que também são seres humanos iguais a quem vos vê todos os dias em casa", são alguns dos comentários que se podem ler na página de Instagram da comunicadora.

Foi na manhã desta segunda-feira, dia 23, quesurgiu sem maquilhagem no programa 'Dois às 10' da TVI. Para falar sobre inseguranças e imperfeições, a estrela da estação de Paço de Arcos mostrou-se de cara lavada., afirmou., esclareceu a apresentadora.Um gesto que foi alvo de vários elogios nas redes sociais.