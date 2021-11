Maria Botelho Moniz emociona-se a recordar o pai

Apresentadora do 'Dois Às 10' mostrou fragilidades em direto

Maria Botelho Moniz

10 nov 2021 • 18:39

No programa da TVI 'Dois Às 10' desta terça-feira, dia 9 de Novembro, foi impossível para a apresentadora Maria Botelho Moniz ficar indiferente à história de dois convidados.

Hélio e Salvador são pai e filho, respetivamente, e foram ao programa recordar Vera, a mulher e mãe que perderam há dois anos para um cancro maligno da mama. Salvador tem 10 anos e escreve livros como homenagem à sua mãe e tem como objetivo canalizar a sua dor para ajudar outros jovens.

Assim como o jovem Salvador, Maria Botelho Moniz também sofreu uma grande perda, o seu pai, e comentou isso mesmo com o jovem: "Há saudades que nunca passam, mesmo. Eu tenho muitas saudades do meu pai que eu acredito que agora há-de estar sentadinho numa nuvem ao lado da tua mãe, Vera, e estão os dois a ver-nos, acredito mesmo nisso… há saudades que nunca passam mas há aquele quentinho no coração que é para sempre, quando pensas nela, sentes esse quentinho?", questionou, emocionada.