Maria Botelho Moniz esconde passado de sangue azul

15:52

André Filipe Oliveira

Um novo capítulo começa agora a ser escrito na vida de Maria Botelho Moniz.A mais próxima do título real é a bisavó materna, Pureza José de Mello, filha de D. António Vasco de Melo da Silva César e Menezes, 12º conde de São Lourenço. Do lado paterno, o bisavó, Jorge Augusto Botelho Moniz, foi Oficial do Exército e fundador do Radio Club Português. A árvore genealógica de Maria Botelho Moniz consta na plataforma Geneall, um projeto de Genealogia de caráter científico e cultural.Os títulos destes antepassados do antigo rosto do ‘Curto Circuito’ valeram já algumas lutas contra o preconceito., disse em conversa com Daniel Oliveira.Focada na vida profissional, Maria Botelho Moniz, que aguarda ansiosamente pela estreia no ‘Big Brother’, desmistificou alguns tabus relacionados com o programa: "Adoro reality shows e não tenho pudor em dizê-lo. Acho que estes programas em Portugal têm má fama. É muito injusto. Há formatos muito bons e há pessoas que saem desses programas com muito potencial nas mais diversas áreas. Lá fora é comum.", apontou Maria.