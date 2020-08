Maria Botelho Moniz esmaga SIC na estreia a solo no 'Você na TV'

Apresentadora foi vista por mais 144 mil pessoas do que o concorrente 'Casa Feliz'.

estreou-se na segunda-feira a solo aos comandos do 'Você na TV', para fazer as férias de Goucha, e deu um verdadeiro K.O. aos rivais.Maria foi seguida por 502 mil pessoas, enquanto o programa concorrente foi acompanhado por 358 mil pessoas.Esta é a segunda derrota nas manhãs sofrida pela estação de Paço D'Arcos desde que Cristina Ferreira abandonou os ecrãs. A apresentadora assume, oficialmente, funções na TVI no próximo dia 1 de setembro.